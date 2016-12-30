美駐韓大使：薩德不針對中國

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美國駐韓國大使馬克·李柏特28日接受韓聯社TV採訪時表示，駐韓美軍部署「薩德」反導系統旨在抗衡朝鮮核導威脅，不針對中國等第三國，韓國領導人為保護本國人民部署防禦系統是理所當然的，而（作為朝鮮盟友的）中國應該致力於解決朝鮮問題，促使朝方棄核實現韓半島無核化。

韓聯社30日報導，李柏特說，駐韓美軍部署「薩德」反導系統是經韓美緊密協商形成的、有助於韓國提高自主性的決定，正如駐韓美軍司令布魯斯所言，美方希望該決定在不久後得到落實。

即將卸任的李柏特還詳列軍費分攤數據替韓國抗辯稱，韓國對韓美同盟厥功至偉，並未如川普所說「搭便車」免費享受美國的安全保護。

李柏特還就川普上台後的韓美關係表示，韓美關係擁有確保發展方向正確的堅實基礎、廣泛支持和穩定機制。

(旺報)