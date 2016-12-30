元旦假期 31日起國5連3天高乘載

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31日起將有3天元旦連續假期，交通部台灣區國道高速公路局實施多項交通疏導措施，國道5號天天都有高乘載。

元旦假期國5高乘載時段及路段如下：

一、31日：上午7時到中午12時，國5南下南港系統、石碇及坪林，各交流道南下入口匝道。

二、民國106年1月1日：上午7時到中午12時，國5南下南港系統、石碇及坪林，各交流道南下入口匝道；下午3時到晚上8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道

三、106年1月2日：下午3時到晚上8時，國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道。

其他疏導措施還包括假期前1日深夜11時到當日凌晨6時，國道全線雙向暫停收費；除暫停收費時段，「新竹系統至燕巢系統」採8折收費。

31日，0時到傍晚6時，封閉平鎮系統南下入口匝道；106年1月2日全天，封閉國1埔鹽系統北上入口匝道及國3竹南北上入口匝道。

另除現有開放路肩措施照常實施，31日到106年1月2日，每天增加開放部分路肩路段與時段供小型車行駛，國5宜蘭到頭城北上路段機動開放路肩。1051230

(中央社)