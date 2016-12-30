梧棲車禍 小黃司機及日籍乘客不治

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台中市梧棲區中二路、中一路口今天上午發生聯結車、計程車車禍，計程車劉姓司機、日籍乘客田中送醫急救後，宣告不治。

醫院表示，院方救護車載送計乘車司機63歲劉姓男子與日籍男乘客田中陸續到院，2人到院時已無生命跡象、田中搶救30分鐘，劉姓司機搶救1小時，都宣告不治。

院方指出，聯結車司機到院時生命跡象穩定，意識清醒、胸部與頸部鈍傷、目前留觀。確切的肇事原因，警方調查中。1051230

(中央社)