步訓部路跑迎新年 400餘人捧場

我要評比

陸軍步兵訓練指揮部今天舉辦「106年元旦升旗暨路跑活動」，指揮官呂坤修少將率官兵攜家帶眷400多人參加，場面熱鬧，希望藉家庭路跑凝聚單位向心力，進而強化部隊體能戰力。

活動上午7時於步訓部司令台準時開跑，有400多名步訓部同仁及眷屬參加，全程共5000公尺，依性別區分2組，男、女總成績各取前20名及前10名，分別頒發獎狀、運動用品禮券。

呂坤修表示，體力是戰力的根本，保持良好的體能，就是為國軍建軍備戰貢獻一份心力；強國必先強身，體力即是國力，希望在106年開始前，讓步訓部全體同仁用熱血的方式，開啟充滿活力的新年，展現單位健康活力及趣味創意。1051230

(中央社)