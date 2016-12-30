日本美食登台 搶年末開幕商機
台灣貴為美食天堂，尤其台北更是不少海外熱門美食登台的第一選擇。雖然2016年就要過去，但還是有業者搶在最後一天登台開幕，要在跨年夜攻占台灣人味蕾。
2016年就要邁入尾聲，日本美食搶攻年末倒數商機。在日本擁有8個工廠且專賣店遍布北海道至九州的日本FUJIYA不二家洋(艸果)子全球首間海外專賣店選在年末最後一天在台北開幕迎客，代表人物「PEKO」也將來台跟民眾共襄盛舉。
不二家首次登台，第一階段先帶來旗下招牌商品包含經典乳酪塔、鄉村烤餅及日本原裝進口霜淇淋-咪乳琪霜淇淋等美味點心，其中咪乳琪霜淇淋還有4種口味可供選擇，分別為原味、巧克力醬、焦糖醬及草莓果醬，滿足喜歡多元化口味的民眾。
對甜點沒興趣？日本薯條專賣店「AND THE FRIET」也選在2016年倒數最後一天開幕，販售的薯條從馬鈴薯種類、切法跟醬料全部都可以自由選擇，完全客製化讓人直呼超貼心。
強調吃薯條也可以很有變化，「AND THE FRIET」讓民眾可以自由選擇喜歡的馬鈴薯品種，要鬆軟香甜還是脆皮都可以，搭配10種以上的獨門沾醬，讓民眾可以配出多元吃法，吃薯條處處充滿樂趣。1051230
(中央社)
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