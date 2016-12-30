江啟臣：把分內工作做到最好最重要

中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，誰當國民黨主席不是最優先的事，討論國民黨未來走向、重點應是最優先的事。踏入政治以來，把分內工作做到最好，是他最重要目標。

江啟臣出席國民黨團會議前表示，如果黨職同仁或在公職服務黨員，大家演好自己角色，其實誰當黨主席不是最優先的事，最優先的事應討論國民黨未來走向、重點，找出大家共同方向，這比選國民黨主席重要。

他說，一路在公職服務，從踏入政治以來，想法就是把分內工作做到最好，那是最重要目標。大部分前輩都希望他們較年輕一輩能為黨多做些事，認為為民服務、替人民多做點事，就是幫黨多做點事。

媒體詢問，如果黨內真的需中生代新秀出線呢？江啟臣表示，黨內如果需年輕一輩多做些事，他認為大部分五、六年級立委都願意，沒人會拒絕，位置對他們來講都不是最重要；至於黨需要他們多做什麼，大家可討論如何分工，都會配合。

國民黨籍立委賴士葆建議黨中央應辦國民黨主席選舉辯論，江啟臣表示，不同想法講出來讓黨員、社會知道，這很好。

他說，特別是國民黨主席選舉成員結構不見得跟社會一樣，選國民黨主席時，須考慮如何讓整個黨內部組織更貼近社會組成樣態，未來黨路線才不會與社會出現偏差，這很重要。1051230

(中央社)