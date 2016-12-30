替街友找到回家的路 正妹公務員得特優社政人員

林口區公所正妹公務員黃詩恬獲得今年特優社政人員獎。（葉德正攝）

「如果不試的話，你怎麼知道自己能做到多少？」林口區公所正妹公務員黃詩恬年僅28歲，考上公務員前，總認為公務員多是在辦公室處理文書工作，但實際從事社會救助工作後，她才發現這份工作對社會貧困人的重要，2012年他剛到職不久，即肩負協助女街友找回家的路的工作，她和同仁憑著街友破碎記憶，從GOOGLE土法煉鋼找起，透過一年多來的走訪，文書來往，終替女街友找到失散多年的兒子一家團圓，也讓她這次獲得新北市府特優社政人員殊榮。

黃詩恬說，當初接觸女街友時她已在竹山觀音寺涵洞居住許久，他們發現她記憶零碎，僅記得自己父親姓名與自己的名字，當時她透過Google土法煉鋼搜尋，果真找到台南白河一名與該女父親同名的地政所公告。

「找到家人時，還被認為是詐騙集團」黃詩恬說，他們透過台南社政單位幫忙，找到女街友的妹妹，一開始聯絡，還被認為是詐騙集團，因女街友多年前改嫁到美國後再也沒有聯絡，在他們鍥而不捨溝通後，才讓女街友找到回家的路，與多年不見的兒子重逢。

黃詩恬謙虛說，這次事件算激勵她在相關工作要更加努力，因為有試過，才會知道結果，能過獲獎也是靠著許多人幫助才能達成。

(中時)