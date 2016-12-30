華航帝雉號字體變美 網友票選楷體勝出
華航新機種首架A350今年10月抵達台灣時，機上「帝雉號」的新細明字體被許多網友嫌醜，華航開放民眾票選，結果「楷體」勝出，更改字體後的「帝雉號」今天美麗亮相，首飛大阪。
華航為了替A350「帝雉號」字體雪恥，特舉辦「點睛」網路票選，以5款字體開放民眾投票。華航統計，11月21日到30日活動中，獲得總票數12萬3247票，以中文字「楷體」、英文字「Baskerville」最受喜愛，以8萬6719票勝出。
改漆「楷體」的「帝雉號」今天亮相，上午由桃園飛日本大阪。
華航自2008年宣布引進14架A350-900XWB客機，今年已交4架，其他陸續在2018年間交付完畢。
華航表示，2017年1月起，華航將以A350-900XWB執行阿姆斯特丹、維也納、羅馬等歐洲航線。1051230
(中央社)
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