台東原民文創聚落 創作研習區啟用

台東縣原住民族文化創意產業聚落創作研習區今天啟用，原民會主委夷將．拔路兒說，文創聚落將成為在地極具指標性的景觀，可讓在地人及藝術家等相會交流，串起原民藝術文化。

原住民族委員會投注新台幣2.5億元經費，補助台東縣政府興建「台東縣原住民族文化創意產業聚落」，今天舉行創作研習區啟用儀式，由副總統陳建仁、夷將．拔路兒以及台東縣長黃健庭等人共同揭牌。

夷將．拔路兒指出，文創聚落除整合創作到展售，同時也將成為在地極具指標性的景觀，無論是在地人與旅人、各式各樣的藝術創作者都可在此相會交流，串聯起原住民族藝術文化與生活美學。未來，原民會也將持續投入資源在完備各項軟體應用工作上，並以網路數位行銷的模式，整合各項資源。

此外，原住民保留地權利回復儀式也在今天舉行，原民會說，原住民保留地是為了保障原住民生計所劃設具有特定目的的土地，政府有責任及義務將原住民族土地歸還。未來也將持續推動權利回復工作，保障原住民族的土地權利。1051230

(中央社)