搶畫還從4樓推外勞下樓 3嫌判賠190萬
王姓男子指示手下到曾姓男子家中搶畫，還把一名黃姓外勞從4樓推下樓。曾男、黃女提告求償，台北地院今天判王男與2名手下，連帶賠償曾男30萬元、黃女160萬元，全案可上訴。
判決書指出，王男知悉曾男為藝品收藏家，因此指示林姓、戴姓2男子攜帶假槍、佯裝成快遞人員，在民國102年7月某日，到曾男位於台北市某區的4樓住處搶畫。
曾男雖然盡力抵抗，但遭他們拿槍抵住太陽穴，只好任由林男、戴男在屋內找尋下手標的；過程中，在廚房煮飯的黃女看到曾男被壓制，跑去窗戶旁對外呼救，這引起林男、戴男注意，為阻止她求救，將人推出窗外。
黃女被緊急送醫治療後，雖然保住一命，但她未來大、小便都要靠別人幫助，無法自理；曾男想起此事也心有餘悸，曾男與黃女對王男、林男、戴男3人提告並求償。
刑事部分，王男、林男、戴男3人分別被判處5年6個月至6年6個月徒刑，全案目前上訴到高院二審中。
民事部分，台北地方法院審理後判王男、林男、戴男等3名被告，連帶賠償曾男新台幣30萬元、黃女160萬元。1051230
(中央社)
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