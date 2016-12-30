洪秀柱：中華民國憲法就是一中憲法

中國國民黨主席洪秀柱今天說，「中華民國憲法就是一中的憲法」，兩岸主權宣示重疊，但兩岸治權應互相承認；面對中國大陸崛起，她建議台灣站在中國大陸巨人肩膀上，趁勢而起。

洪秀柱上午受邀前往銘傳大學演說「一路走來，始終如一，柱柱姐談人生智慧、談國家天下事」，並接受學生提問。

有中國大陸學生提到，洪秀柱被外界視為是促進兩岸統一的領導人；洪秀柱表示，「請看中華民國憲法」，外界常給她戴紅帽子，很多人從她選總統開始一路批評，她很委屈，要自我檢討，「我是中華民國憲法派」。

她說，前總統馬英九執政時期，對兩岸關係做出最好貢獻，當時「只經不政、只易不難」，她肯定馬英九階段性任務，但面對中國大陸崛起，不能永遠停在不統、不獨、不武，應「政經並進、難易並重」。

洪秀柱表示，國民黨9月全代會通過和平政綱，在中華民國憲法基礎上，深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性。

她說，兩岸沒簽和平協議，儘管交往再密切，還是處於敵對狀態，國民黨要扮演和平制度化角色；至於和平協議內容，希望建立兩岸軍事互信機制、給台灣參與國際組織機會。

洪秀柱表示，兩岸關係定位不是主從關係，是平等的，台灣不是香港、澳門，兩岸兄弟之情，要從定位開始，大家講清楚。

她說，如果仔細看中華民國憲法，「中華民國憲法就是一中的憲法」，台灣地區與大陸地區人民關係條例主張與憲法增修條文，提到為因應國家統一前需要。

洪秀柱表示，九二共識內容，兩岸共同謀求未來統一，兩岸共同認為一個中國原則、一中原則，只是台灣又提出不一樣看法，對一中原則涵義各有解讀不同。

她說，中國大陸是正在崛起的經濟體，台灣為什麼不藉機會站在巨人肩膀上，趁勢而起，厚植實力，開創舞台？為何不藉機參與中國大陸內需需求，包括一帶一路，那麼廣大的機會，因當年戒急用忍政策，喪失許多商機。1051230

(中央社)