全國首創 北市設毛小孩安養中心

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台北市動物保護處與業者合作，率先全國首創犬貓安養場所，目前台北市已有4家取得認證，讓高齡犬貓享妥善照護，得以善終。

犬貓是人類最好夥伴，但一樣會老，面對病痛等打擊，飼主無法給予完全照護，動保處9月公告施行「台北市動物安養機構輔導要點」，建立動物安養機制，協助高齡犬貓有安身立命的地方。

動保處表示，業者需注意規範、工作人員需求、官方認證機制及補助相關等相關規定，才能設置動物安養機構。目前機構類型分兩種，一種為獸醫診療機構，以罹患慢性疾病或長期傷殘而需長期醫療動物為照顧對象；另種為特定寵物寄養業者，以滿7歲以上動物為照顧對象。

獸醫師楊靜宇表示，當犬貓無法自行活動，無法進食，需獸醫師專業輔助等狀況下，動物安養中心設立有必要性。

中華獸醫師聯盟協會理事長王聲文說，今日社會，老年犬貓日漸增加，但老化不良於行，飼主無暇給予最恰當照護，動物安養機構有良好住宿環境，完整醫療設備及充滿愛心照護人員，能安心照護寵物到終點。

台北市目前有4間合格認證犬貓安養中心，包括寵樂動物醫院、楊動物醫院、中研動物醫院與台灣諾亞方舟動物同樂協會等，未來會鼓勵更多業者加入，相關申請可上動保處網站，或撥02-87913254轉3250查詢。1051230

(中央社)