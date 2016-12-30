讓體育帶動產業 屏東體育發展中心揭牌

屏東縣政府創全國之先成立「屏東縣體育發展中心」，30日揭牌，屏東縣長潘孟安（右6）表示，期待像觀光帶動產業般，能用體育帶動周邊產業。中央社記者郭芷瑄攝 105年12月30日

屏東縣政府創全國之先成立「屏東縣體育發展中心」，今天揭牌，屏東縣長潘孟安表示，期待像觀光帶動產業般，能用體育帶動周邊產業。

屏東縣體育發展中心設在縣立體育館內，整合原有的教育處體健科與體育場管理所功能，成立2級單位。

縣長潘孟安表示，縣政府從105年度起增聘了35名約僱運動教練，將全縣教練人數從28名提升至63名教練，並全面檢討按照績效提升教練的薪水，同時，也提高奧運和全中運得獎選手的獎金。

除此外，潘孟安說，配合學校推廣體育，從國小到大專院校垂直整合，讓在地選手能留在境內。

潘孟安表示，希望能像觀光帶動產業般，讓體育也能帶動周邊產業，縣府將用1個月舉辦1到2次的全縣、全國或國際體育競賽，來帶動產業發展，今年縣府對內積極辦理「縣長盃」各項競技型比賽，對外也爭取主辦全國性及亞洲的大型的運動賽事，讓縣內選手能跟國內的體壇勁旅及世界一流選手互動交流、厚植實力。1051230

(中央社)