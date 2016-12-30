宜蘭盼直鐵 交通部給智慧運輸

宜蘭縣長林聰賢（右）盼交通部長賀陳旦（左）來宜蘭能送「伴手禮」，賀陳旦則透露交通部智慧運輸預算，會先用在宜蘭，讓宜蘭成為示範區，圖為賀陳旦致詞後，向林聰賢等人握手致意。（李忠一攝）

台鐵頭城車站整建完工今天啟用，交通部長賀陳旦等人出席。（李忠一攝）

交通部長賀陳旦今天（30日）赴宜蘭參加台鐵頭城車站整建完工啟用典禮，宜蘭縣長林聰賢致詞時，對賀陳旦說「來宜蘭應該會帶伴手禮。」希望賀陳旦對直線鐵路的興建能帶來好的訊息或方向。賀陳旦回應說，直鐵牽涉範圍廣，還在研究中，但交通部的智慧運輸預算，會優先撥付給宜蘭，以科技幫助宜蘭管理交通，讓宜蘭成為智慧運輸的示範區。

林聰賢也將「入蘭新印象─漁鐵海岸五漁村委託服務案」資料交給賀陳旦，盼能用軌道運輸移轉車流，並使觀光內容更具特色，也希望直線鐵路能一起來努力，以直鐵解決東部進入北部的交通瓶頸。

賀陳旦坦言，雪隧造成的交通壅塞問題，頭城可說是受害最大，因此明年交通部智慧運輸的預算，就是把宜蘭當成示範地區，讓停車、導引設施、客運車…等智慧化，透過智慧化運輸的投資，用它的管理讓宜蘭的交通變成台灣最友善、最智慧。

賀陳旦表示，直鐵牽涉範圍廣，智慧運輸不敢當成是給宜蘭的大紅包，但交通部願意來跟宜蘭結合以服務地方。

(中時)