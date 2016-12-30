陸影視圈流出55人黑名單 吳念真、徐若瑄都在其中

陸影視圈流出一份「封殺名單」，吳念真、徐若瑄都在其中。(圖／本報系資料照)

近日大陸影視圈流出一份「封殺名單」，據悉是文化部寄發，要求各單位不要碰名單內的人，許多台灣名人也在列，吳念真、徐若瑄、陳昇等都在其中。

據《蘋果日報》報導，這份55人封殺名單中，除了何韻詩、杜汶澤、黃耀明等支持香港普選的藝人外，還有不少台灣明星，除了大支、滅火器樂團、陳昇、亂彈阿翔、閃靈樂團等，還有吳念真和徐若瑄，吳念真還排在名單中首位。

之前吳念真就因挺偏綠的時代力量後，遭陸網友砲轟，這次被傳封殺，他表示「沒有意見」，而徐若瑄則是先前被翻出她2010年參加東京影展時，因遭大陸代表團打壓落淚，被扣上台獨帽子，似乎這樣也被列進封殺名單。

(中時電子報)