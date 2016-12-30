《時來運轉》Moto GP來了！一年3萬場 運彩真精彩

2017運彩新玩法(本報資料照片)

新年新希望，運彩新賽事。台灣運彩2017年推出新賽事、新玩法，全年度超過3萬場賽事，和大家歡度一整年。彩迷期待的Moto GP 1000cc賽事首次納入運動彩券投注標的，3/26卡達首站提供投注。

不只加入Moto GP，彩迷向來最喜歡的棒、籃、足、網球等重要賽事也提供「大小」新玩法；新增實力堅強的澳洲籃球聯賽、土耳其籃球超級聯賽、非洲國家盃足球賽、世界冰球錦標賽、各項男、女子職業網球比賽，超過20項國際賽事，更多賽事、更多玩法，讓大家一起關注運動，買運彩、看比賽、更精彩。

新增加的世界摩托車錦標賽(Moto GP)投注，初期將先以1,000cc的18站賽事為主，提供「各分站正式賽冠軍車手」以及「年度總冠軍車手」兩種冠軍投注玩法，於3/26卡達站比賽前首度登場。

銷售近三成的「大小」遊戲玩法，簡單易懂，是彩迷最愛，2017年升級推出「主隊大小」、「客隊大小」以及「單節大小」的玩法，讓彩迷無論在NBA、MLB或各大足球聯賽都能更聚焦在自己喜愛球隊的預測上。

2017運彩新玩法(本報資料照片)

特別的是，網球除了新增「大小」、「單盤不讓分」兩種玩法外，WTA470以及ATP500等級以上賽事新年度將從首輪就開盤，讓網球迷從一開始就能透過運彩的購買關注喜愛的比賽到最後。

新上市的澳洲籃球聯賽、布里斯本網球巡迴賽將在2017年1月1日正式開售，其他新增賽事也將陸續上市提供投注，全年超過3萬場賽事，365天，天天都精彩。

(中時電子報)