老公帥就易偷腥？吳彥祖這樣回封男人榜樣

吳彥祖和老婆Lisa結婚六年。（圖／取自LisaS雷珊微博）

吳彥祖透露愛情觀。（圖／取自新浪娛樂）

張智霖也說夫妻間該珍惜能相伴的時光。（圖／取自張智霖微博）

2016年可說是許多明星情侶爆分手潮的一年，好萊塢方面有布裘夫妻、強尼戴普夫婦、葛妮絲派特羅與克里斯馬汀等分裂，亞洲方面有Selina夫妻、VJ戀、方力申和鄧麗欣等，使不少支持他們的粉絲好失望，曾有兩性作家因此笑說找男伴別找太帥的，因誘惑多容易偷腥，而結婚6年仍相當美滿的吳彥祖，最近被挖出昔日專訪，正面打槍了這個說法，被網友封是男人的好榜樣。

據《新浪娛樂》報導，吳彥祖昔日上《魯豫有約》時，透露過往的女友都因他長得帥而沒安全感，直到遇到老婆Lisa S.，才讓吳彥祖有成家念頭，但Lisa因小時候父母離異的經驗，起初不願走入婚姻，吳彥祖便對她闡述自己的婚姻觀，更對對方保證：「我的性格是我喜歡妳、我愛妳，我（就）不會找別人」。

吳彥祖說，他自知因外貌容易讓女生沒安全感，但仍希望女方能相信他，更說很多人覺得結婚幾年不合可以離婚，但他從未這樣想，「我覺得結婚肯定是要一輩子的」，無獨有偶，同樣也是模範夫妻的張智霖，也曾在節目上說不偏愛美女，因為每個人都會老去，他至今仍在手機裡存有跟老婆初識的照片，也說夫妻遲早會有一人先走，既然現在還能牽手相伴，就不該有那麼多不滿，應好好珍惜擁有對方的時光。

(中時電子報)