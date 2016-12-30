董事長贈巡邏車 左營警如虎添翼
本原企業公司董事長陳聖仁平日非常重視及支持警察工作，對轄區左營分局員警維護治安的貢獻以及為民服務給予肯定，多年來已連續捐贈多部巡邏車予左營分局使用，有效提昇左營警力裝備，今（30）日捐贈國瑞TOYOTA CAMRY 2000cc巡邏車，性能良好，配屬四海派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用，累計已贈送19輛警車。
捐贈儀式30日10時在左營分局前廣場舉行，由分局長朱宗泰親自主持贈車儀式，會中並邀請轄區左營區長、里長、警友會左營辦事處主任、副主任及各站站長、民防、義警及志工中隊長等貴賓蒞臨觀禮。
陳聖仁先生現任本原企業股份有限公司董事長，是個非常低調的成功企業家，他平時非常忙碌，卻對社區的關心不餘遺力，完全是秉持著在地企業回饋鄉里，用感激的心，造福地方。陳董事長表示：只要地方有需要，會盡最大的努力，為鄉里盡一份心力。
朱分局長表示，警力有限，民力無窮，此次承蒙陳董事長再次康慨解囊捐贈性能優越的巡邏車，相信派出所同仁，將如虎添翼，必能更做好維護治安以及為民服務工作，全力達成市民對警察的期許。
(中時)
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