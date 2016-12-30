曝演藝圈黑暗面 楊貴媚嘆「閨密下一秒就會讓你死」

楊貴媚自曝曾遭閨蜜背叛，一度想退出演藝圈。(圖/本報系資料照)

金馬影后楊貴媚，從影至今已經超過35年，她回憶當年勇闖演藝圈吃盡苦頭，一路從小歌星拚轉型當演員，不過最令她心痛的則是遭閨密背後中傷，差點退出演藝圈。

楊貴媚上中視《改變的起點》接受專訪，她透露還是新人的時候，演戲連走位都有問題，加上是菜鳥又不敢發問，因此常被當眾痛罵「妳難道在耍大牌嗎？故意不用心」?有次更因劇組人員搞錯場次順序，讓她提早下戲，結果隔天當眾被導播狂罵「工作還沒做完就敢走啊，對啦，妳大牌嘛，妳有靠山嘛，我們怎麼敢教妳」，讓她嚇到一句話都不敢回，只能把委屈往肚裡吞。

不過最令她難以接受的，則是被當初一起打拚的閨密惡意中傷，起初還渾然不知，直到旁人看不下去才提醒「她把妳賣掉妳都不知道」?這才讓她看透真相，甚至萌生退出演藝圈念頭，對於這段不堪回首的往事，也讓楊貴媚呼籲後生晚輩，在圈內要懂得明哲保身，因為「前一秒你們還在同一艘船上，但後一秒她就把你推下去讓你淹死」。

(中時電子報)