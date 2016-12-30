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全台首創藝廊進駐接待中心，人文遠雄博物館高雄分館開幕。（吳江泉攝）

人文遠雄博物館高雄分館開幕首展，韓國知名銅雕藝術家金庚民的《尋找幸福之旅》藝術品。（吳江泉攝）

遠雄房地產在高雄亞洲新灣區興建全台第一高的垂直複合式六星級飯店私宅會所，30日率先全台首創藝廊進駐接待中心，希望透過藝文活動與商業空間結合，共同創造行銷亮點與空間精緻度，人文遠雄博物館高雄分館開幕首展，安排韓國知名銅雕藝術家金庚民的《尋找幸福之旅》藝術品展出。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，遠雄THE ONE是一棟結合飯店、住宅及博物館的68層藝術建築，看好明年高雄的房地產景氣會回升，推出10國品建築團隊合作，開創國際海灣城市風格頂級公設及空中會館。

張麗蓉說，在遠雄高雄THE ONE接待中心成立「人文遠雄博物館高雄分館」，希望透過藝文活動與商業空間結合，共同創造行銷亮點與空間精緻度，並打造遠雄藝文新品牌，違也是台灣建築業首開先例在接待中心設置大型藝廊。

人文遠雄博物館館長游冉琪說，2015年5月人文遠雄博物館成立後，不斷以展覽、教育活、出版等方式推廣建築藝術文化，首度把觸角延伸至南台灣，高雄分館首展邀請韓知名銅雕藝術家金庚民的《尋找幸福之旅》藝術品展出，後續知名陶瓷藝術家劉武、張美雲聯展將1月26日接棒展出，引領高雄走向品味之都。

(中時)