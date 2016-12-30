陳菊就職10週年 自閉症畫家獻抽象花媽

自閉症畫家力政文（右二）獻畫「友善城市」給高雄市長陳菊（左二）。（吳江泉攝）

高市府勞工局輔導推廣身心障礙文創者之手作商品並舉辦聯展，適逢市長就職10週年，寶珠溝藝術文化發展協會理事長游曜源買下畫家力政文「友善城市」畫作，由力政文致送給市長陳菊，陳菊市長也回贈「吳寶春鳳梨酥禮盒」，勉勵政文持續創作，祝福他未來發展越來越旺。

27歲的力政文熱愛高雄風光，舉凡愛河、85大樓、燈塔、捷運等都是他的創作來源，他擅長把城市特色變化推衍出繁複而抽象的構圖，色彩多變渾厚，筆觸濃密、層次豐富，每一幅畫都可說出精彩故事。

「友善城市」一畫中，花媽市長抱著黃色小鴨，背景有交錯的捷運流動著，還可看到高雄展覽館、旗後燈塔等著名市貌，繽紛色調呈現港都欣欣向榮，友善宜居的景象。

寶珠溝藝術文化發展協會理事長游曜源於11月觀賞到政文的這幅畫，深受感動，特別買下畫作與政文一起獻畫給市長，希望讓更多人知道，有許多高雄市民在城市角落，用自己的力量愛高雄，也感謝市府對身心障礙朋友的照顧。

陳菊稱讚政文的畫作明亮溫暖、對城市景物觀察細膩，也表示市府會繼續支持身心障礙創作者展現自我、發揮潛能，勉勵政文持續創作，希望畫作買氣能越來越旺。

(中時)