交通罰金26億 柯文哲：讓我民調更低

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台北市長柯文哲（圖）30日主持交通會報時說，政府目的是管理不是罰錢，要求針對常違規地段分析、改善，且違規金額高達新台幣26億元，「只是讓我民調更低而已」，希望相關單位檢討。中央社記者劉建邦攝 105年12月30日

台北市長柯文哲今天主持交通會報時說，政府目的是管理不是罰錢，要求針對常違規地段分析、改善，且違規金額高達26億元，「只是讓我民調更低而已」，希望相關單位檢討。

台北市交通事件裁決所統計，今年1至11月交通違規金額高達新台幣26億元，比去年同期暴增近2億元，更創近5年來新高。

柯文哲中午主持交通會報時提到此議題，他說，政府目的是管理不是罰錢，要求交通局針對常違規地段進行分析改善，交通違規金額罰26億元，「只是讓我民調更低而已」。

柯文哲提到罰金金額，直言嚇死人了，還以台語講「故意害市長」。他說，一個月一條路開30次罰單，這是有問題的，故意給人家開單，不要說30張，5張那條路就是要修改。

柯文哲希望市府同仁要建立SOP觀念，建立流程，碰到問題就調整，這樣可解決80%的問題，他也提到，自己在台大就是這樣解決問題，才讓葉克膜團隊成為最好的團隊。

柯文哲提到，「好的醫生開10幾個都不會死，爛的醫生怎麼開都會死」，此外並要求列管經常違規路段，並提出改善計畫，先選擇前幾名違規次數較多的路段做試驗，做3個月就知道有沒有效。1051230

(中央社)