培育食安人才 食安研究所106年9月招生

跨黨派立委今天表示，2008年來多次發生重大食安事件，食安研究亟需人才挹注，教育部正著手籌備食品安全研究所，預計民國106年2月完成審查、9月可招生，盼北中南各有一所。

民主進步黨籍立法委員吳焜裕、何欣純、黃國書、鍾佳濱，以及國民黨籍立委柯志恩上午在立法院舉行記者會。

吳焜裕表示，國內缺乏食品安全人才，教育部等相關單位協調後促成食品安全研究所成立；食品安全檢測需要昂貴機器，這塊也需要教育部資源挹注，另外相關資訊要透明公開，學校不能替某些產品背書，會違反公平原則。

何欣純則說，上一屆就關心食品安全人才培育問題，在各界呼喚、要求下，科技部10月成立食品安全學科；盼教育部能鼓勵各大專院校培養食品安全人才，補助學科課程時，也要補助硬體儀器設備，編列在明年度預算中，一次到位來守護台灣食品安全。

柯志恩說，食安議題絕對是跨黨派，輔仁大學、東海大學都有食安相關的系所，私立學校這部分比較彈性，步伐比較快速。但她認為食安是非常專業的，不希望全台大專院校一窩蜂成立，像是「觀光學系」一樣氾濫。

教育部高等教育司副司長朱俊彰表示，1月起將正式受理學校計畫申請，而補助計畫絕對要有特色，考量區域、未來就業市場，希望大學能提出未來要如何與地方、部會、產業一起合作。

朱俊彰說，教育部會提供不錯的經費支援，開辦費第一年有新台幣200萬元，2年計畫也有1100萬元到1200萬元的額度，並提供2年專業師資來協助專業獨立系所設立，未來期待至少北中南都有一所專業系所。1051230

(中央社)