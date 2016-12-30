政院降當沖稅 台較星港更有競爭力
行政院今天宣布為活絡台股量能，將當沖證券交易稅率減半降到千分之1.5，將使台灣比鄰近的新加坡、香港，更有競爭力。
行政院發言人徐國勇上午主持記者會，由財政部長許虞哲及金融監督管理委員會主任委員李瑞倉說明活絡台股措施，許虞哲表示，證交稅和當沖證交稅原都是千分之3，經行政院長林全裁示，當沖證交稅減半。
徐國勇表示，涉修法，將提相關法案送立法院。
李瑞倉表示，金管會與證交所等周邊單位，明年也將推動開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與指數股票型基金（ETF）、開放台股ETF得採現金申購買回、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票投資限額、持續檢討活絡量能獎勵措施、證交所選定具競爭優勢產業辦理主題式業績發表會及積極辦理海外引資等7項措施。
台灣指數公司今年12月14日發布6檔新指數，其中藍籌30指數及反向指數已授權投信公司設計2檔ETF，研議規劃明年3月上市，可望吸引資金進場。
台灣指數公司除持續開發更多面向且具一定基本面標準的台股指數，已設計完成2檔優質中小型公司為標的中小型股指數，預計在明年第1季發布，可作為指數化投資追蹤標的，未來將持續推廣指數化投資，以吸引更多不同來源資金進場，提升台股量能。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。