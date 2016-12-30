政院降當沖稅 台較星港更有競爭力

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行政院今天宣布為活絡台股量能，將當沖證券交易稅率減半降到千分之1.5，將使台灣比鄰近的新加坡、香港，更有競爭力。

行政院發言人徐國勇上午主持記者會，由財政部長許虞哲及金融監督管理委員會主任委員李瑞倉說明活絡台股措施，許虞哲表示，證交稅和當沖證交稅原都是千分之3，經行政院長林全裁示，當沖證交稅減半。

徐國勇表示，涉修法，將提相關法案送立法院。

李瑞倉表示，金管會與證交所等周邊單位，明年也將推動開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與指數股票型基金（ETF）、開放台股ETF得採現金申購買回、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票投資限額、持續檢討活絡量能獎勵措施、證交所選定具競爭優勢產業辦理主題式業績發表會及積極辦理海外引資等7項措施。

台灣指數公司今年12月14日發布6檔新指數，其中藍籌30指數及反向指數已授權投信公司設計2檔ETF，研議規劃明年3月上市，可望吸引資金進場。

台灣指數公司除持續開發更多面向且具一定基本面標準的台股指數，已設計完成2檔優質中小型公司為標的中小型股指數，預計在明年第1季發布，可作為指數化投資追蹤標的，未來將持續推廣指數化投資，以吸引更多不同來源資金進場，提升台股量能。1051230

(中央社)