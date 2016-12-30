105年汽燃費催繳期限 延至106年1/3

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交通部公路總局今天說，105年度汽、機車燃料使用費催繳期限為12月31日，因逢假日，將順延至106年1月3日。

公路總局說，105年汽燃費催繳通知書，已在11月底以雙掛號寄出，車輛所有人逾期仍不繳納，將依公路法第75條規定處以罰鍰，提醒車主儘速繳納，以免受罰。

公路總局11月底寄發汽燃費催繳通知對象包括自用車、機車及營業車，補繳期間至12月31日，因催繳截止日適逢例假日，順延至106年1月3日。

汽燃費繳納方式除可持催繳通知書至金融機構、郵局、超商等臨櫃繳納外，也可透過電話語音轉帳、「e-Bill全國繳費網」、監理服務網或「監理服務APP」進行線上轉帳繳納。

公路總局說，若車主不確定是否已繳納，可向公路監理機關洽詢，或在超商使用多媒體設備查詢，也可透過「監理服務網」、「監理服務App」線上查詢及繳費。1051230

(中央社)