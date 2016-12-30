洪根深立命玄武 澎湖跨年展出
國內當代知名畫家洪根深「立命玄武」創作特展，今天起在澎湖生博館跨年展出，同時將畢生的創作與經典文物書籍全數捐贈給故鄉典藏在洪根深美術館，也全力催生澎湖美術館來典藏作品。
澎湖縣長陳光復盛讚洪根深對文化、藝術、教育、美術等工作的投入，堪稱是「國寶」，也是「澎湖之光。
國立台灣美術館長蕭宗煌表示，澎湖有很多藝術家都散居在台中、台南、高雄等地，他特別盛讚洪根深是在地當代台灣最重要藝術家，開拓高雄美術館人物，未來澎湖美術館成立，所有在台的藝術家返鄉聯展，澎湖天空會很精彩。
「立命玄武」此次共展出100件作品，其中近50年的創作作品有72件。另外，包括風獅爺、傀儡戲偶、交趾陶等文物28件及個人典藏的藝評手稿、文件、高雄市80年代美術運動史料、個人手抄法寶經典、影音、書籍和文物收藏等，也都同步配合展出。
洪根深「立命玄武」創作特展今天起展至106年6月14日止，澎湖縣籍民眾在明年1月18日前憑身分證可免費入館參觀。1051230
(中央社)
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