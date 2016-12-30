交通罰金達26億 柯文哲：讓我民調更低

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交通違規罰金高達26億元，柯文哲直言「只是讓我民調更低而已」。 (資料照片)

新台灣國策智庫20日公布六都民調，施政滿意度部分，台北市長柯文哲吊車尾，成為六都唯一滿意度低於四成的。柯文哲雖說，「不要被嚇到不敢做事」；壓力可能迫使他怪東怪西。柯文哲中午主持交通會報，對交通違規罰金高達26億元，直言「只是讓我民調更低而已」。

據《中央社》報導，台北市交通事件裁決所統計，今年1至11月交通違規金額高達新台幣26億元，比去年同期暴增近2億元，更創近5年來新高。

柯文哲說，政府目的是管理不是罰錢，要求交通局針對常違規地段進行分析改善，交通違規金額罰26億元，「只是讓我民調更低而已」。

(中時電子報)