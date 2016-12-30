民雄鄉驚傳槍響 一男子中彈送醫急救

嘉義縣民雄鄉金興村一處小公園今下午一點多驚傳槍響，一名55歲何姓男子中彈，目前送往嘉基急救中。據了解，何男疑與另名男子發生口角，該名男子心生不滿，返家拿槍，朝何男開一槍，目擊者林姓女子嚇的趕緊報案，詳細原因仍待警方釐清。

(中時)