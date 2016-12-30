屏東染禽流感雞場 移動管制
屏東鹽埔鄉楊慶忠畜牧場的雞，今天確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，屏東家畜疾病防治所表示，雞場的雞隻已出清，目前雞場移動管制。
楊慶忠畜牧場27日送到新北市屠宰場的1900隻紅羽土雞，被獸醫發現其中有12隻雞有眼窩下竇腫脹、腳脛發紺，疑似禽流感症狀，今天確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒。
屏東家畜疾病防治所表示，27日當天就到楊慶忠雞場查看，雞場的雞已經出清，已要求雞場消毒並移動管制，雞場如果要復養，必須養21天的哨兵雞觀察，沒問題後才能復養。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。