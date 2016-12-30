屏東染禽流感雞場 移動管制

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屏東鹽埔鄉楊慶忠畜牧場的雞，今天確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，屏東家畜疾病防治所表示，雞場的雞隻已出清，目前雞場移動管制。

楊慶忠畜牧場27日送到新北市屠宰場的1900隻紅羽土雞，被獸醫發現其中有12隻雞有眼窩下竇腫脹、腳脛發紺，疑似禽流感症狀，今天確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒。

屏東家畜疾病防治所表示，27日當天就到楊慶忠雞場查看，雞場的雞已經出清，已要求雞場消毒並移動管制，雞場如果要復養，必須養21天的哨兵雞觀察，沒問題後才能復養。1051230

(中央社)