2019年起 韓小學高年級教材標註漢字

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南韓教育部今天表示，根據「小學教材漢字標註標準」，將從2019年起在全國小學5-6年級教材上標註漢字以及其讀音和釋義，幫助學生瞭解專業詞彙。

南韓聯合新聞通訊社指出，根據標準，若教材編審者認為標註漢字有助於學生理解詞義，可在書頁邊空白處標註漢字的形音義，標註用字不超過300個。

據報導，這300字選自「漢文教育用基礎漢字1800字」中在小學5-6年級國語、倫理、社會、數學、科學教材學習詞彙中使用頻率較高的370字。

另外，在教師用輔導書寫入「盡量避免讓學生背漢字或以此評價學業」，以減輕學習負擔。

據報導，教育部教育課程政策官南富鎬預計，標準規定只在有助於理解詞義時標註漢字，預計每單元的漢字標註在3次以下，有望提高學習效果。1051230

(中央社)