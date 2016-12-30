沈瑞章憶海盜惡行 步槍掃射火箭筒瞄準

遭索馬利亞海盜囚禁近5年的輪機長沈瑞章，今天首度到校園演說，他受訪談到，海盜分2艘快艇不斷掃射，還有拿火箭筒瞄準，登船後並以槍托毆打船員。

撼動H.D.A特技團今天到台北市建成國中宣導反毒、反霸凌暨生命教育，帶來精彩的演出，令台下數百名學生們為之瘋狂，沈瑞章也首度到校園簡短分享人生體驗。

經過約2個月的休養，沈瑞章氣色明顯很好多，體重從原本的57.9公斤，胖了10公斤，雖然不到2分鐘的演說，但他內心卻感到十分開心，也坦言有些緊張，同時勉勵學生們面對困境，一定要堅持下去，絕對不能放棄。

沈瑞章受訪提到，2012年3月26日，索馬利亞當地時間深夜1時多，海盜分2艘快艇約12人，手持AK-47突擊步槍從左後舷逼近，突然間槍聲四起，劃破寧靜夜空，「砰、砰、砰，一直掃射」，海盜甚至持火箭筒一度瞄準漁船。

他說，20多名船員見狀紛紛逃竄到船艙，等到甲板淨空後，其中1艘快艇上的海盜順勢登船，另1艘則在海面持續掃射掩護，當時船長為了反抗，不幸遭海盜射中頸部一槍斃命，並把遺體冰在冷凍艙。

沈瑞章回憶，海盜並用槍托痛毆船員，喝令所有船員全部出來，並要船員脫去內衣，再撕成條狀逐一綑綁，「20多人被押到狹窄的駕駛艙，一個一個像用疊的疊上去」。

沈瑞章在被囚禁4年7個月期間一度染上霍亂，讓他生不如死，痛苦到整天無法入眠不斷拉肚子，精神也十分渙散，曾萌生拿刮鬍刀片割腕自殺念頭，但他心想台灣還有妻女和這些年輕船員們，「都關了4年多了，再怎麼苦都要堅持下去，我一定要回去看妻女，把船員平安帶回家」。

2名船員期間不幸因病過世，其中1名20多歲從中國大陸河南省來台的王釗，是家中的獨子。沈瑞章說，某天一醒來，王釗緊握著他的手，但因脖子腫脹無法開口，不久後就離開人世，王釗死後睜大雙眼死不瞑目，只能幫他闔眼，輕聲說「你既然走了，就安心離開吧」，之後再向海盜借水擦拭王釗遺體，並換上乾淨些的衣服，希望他一路好走。

提到未來是否還想跑船，沈瑞章露出微笑說，「捕魚是最快樂的事，但全家族都反對」，他會找份陸上的工作，只求能溫飽餬口，「以前太自私，我64歲了，會更珍惜一家團聚時光」，也學會選擇原諒、淡忘，未來更會積極投入公益活動，「這條命是台灣人給我的」。

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(中央社)