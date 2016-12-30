帥氣退伍！金在中喊愛TWICE SJ晟敏被問老婆人呢

金在中、李晟敏今帥氣退伍。（圖／達志影像）

金在中坦言在軍中很迷TWICE。（圖／達志影像）

晟敏開心退伍。（圖／達志影像）

不少粉絲接晟敏退伍。（圖／達志影像）

韓團JYJ成員金在中與Super Junior成員李晟敏今(30日)雙雙完成兵役，光榮退伍，上午金在中帥氣踏出兵營，受訪時表示很開心見到大家，明天第一個通告便是粉絲見面會，迫不期待趕快跟粉絲敘舊，媒體打趣問許多人當兵都會迷上女團，他最愛哪個女團？金在中則回答：「很多，例如TWICE、BLACK PINK在軍隊裡都很紅」，毫不掩飾對TWICE等人的喜愛，笑翻粉絲。

而同樣順利完成兵役的晟敏，也在爸媽與弟弟的迎接下走出兵營，他表示軍隊裡的飯雖然好吃，但最想念的還是家裡的菜，也笑說自己已是有婦之夫，「不能太迷女團，所以自我控制了」，媒體好奇入伍前與他完婚的妻子金思恩怎麼沒來接丈夫？晟敏則回答：「我妻子現在正在我們的祕密基地裡安靜待著」，低調回應老婆的話題。

今上午約有500多名粉絲出動迎接退伍的金在中，他透露當兵後和金俊秀、朴有天仍有密切聯繫，常約休假時碰面，「他們叫我別受傷，要健康的退伍」。而晟敏表示，本來打算在當兵期間學好中文，但最後沒達成，預告想去中國生活幾個月，「想好好學中文」，然晟敏最後未搭上父母的車回家，改坐經紀人的保母車離去，讓人好奇是否如上週退伍的神童立即有新的工作行程需要執行。

(中時電子報)