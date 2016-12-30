中埔分局跨年夜供熱茶 提醒用路人小心
嘉義縣警察局中埔分局於105年12月31日至106年1月1日，執行「2017阿里山日出印象音樂會活動」專案勤務，有鑑於活動將帶動許多人潮，對於前往阿里山之交通將會造成影響。中埔分局因應該項活動，2天動用警力預計會有141人次。
由於動員警力較多，依勤務狀況、時空等因素，將在公田派出所旁設置（警察行動休息補給站），提供這次勤務同仁餐點及維持體力補給品（如飲料、水及季節性水果），讓第一線執勤員警能在友善且有尊嚴的環境下用餐，能有場所休息調節體力，避免因緊繃情緒下用餐影響身體健康。
中埔分局分局長施宇峰表示，為了讓第一線執勤員警能在友善、有尊嚴的環境下用餐，並且有場所休息、調節體力，因此成立「警察行動休息補給站」提供「熱薑湯」、「當季水果」等多項餐點，供執勤員警用餐、休息，以利接續執行任務，同時也感謝社會大眾對警察人員的愛護及支持。
中埔分局公田所也會提供熱薑茶，善意提醒用路人（行車安全，暫停喝杯熱茶再上吧！）等標語，避免上山民眾因長途疲勞駕駛產生危險。
(中時)
關鍵字：中埔分局、阿里山日出印象音樂會活動
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