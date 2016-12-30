陸積極演訓航母編隊 攻台可從東側下手

中國海軍日前在渤海展開航母編隊實彈演習，圖為遼寧艦發射艦空飛彈攔截來襲目標的畫面。（圖/中新社）

圖為台灣2007年5月17日舉行漢光23號演習，防衛佳山空軍基地，化學工兵車施放煙幕，白色煙霧撲天蓋地，干擾敵機破壞跑道。（圖/簡東源攝）

近來中國海軍遼寧號第一次以航母編隊形式，首度穿越第一島鏈，進行跨海區遠海訓練，並進入南海，最後駛入海南三亞軍港。無論是艦載機數量，還有航母編隊船艦數量，都創下中國海軍歷史之最。

《觀察者網》的評論指出，各方都在分析北京真正的用意，但最現實的，就是在有必要執行對台作戰行動時，航母編隊必須準備因應外來干涉的任務，而臺灣以東的太平洋面，就有可能上演二戰以來首度以航母為核心的海上衝突。

中美因「一中」政策與南海問題的歧見，彼此緊張關係升高。評論指出，儘管中美海上衝突並不為人所樂見，正視眼前現實，雙方2016年已發生一觸即發的海上對峙。因此，如今中國海軍不得不同時考慮兩個方面上的能力。

評論指出，長期來說，解放軍航母編隊的重要任務，就是在於遠離中國海岸的地方執行維護國家利益。而這次遼寧艦航母編隊遠航期間，印度媒體就擔憂，中國海軍今後會不會派航母到印度洋上活動，例如在印度洋，中國的國家利益主要體現在維護海上交通線，並支持中國地緣政治合作夥伴上。而航母編隊正有執行這任務的能力。未來中國的利益會繼續向外延伸，而航母的航線也勢必會向世上更加遠的角落伸展。

圖為台灣空軍花蓮佳山空軍基地2010年4月2日的資料照。(圖/蔡明德攝)

圖為台灣軍方2007年5月17日舉行漢光23號演習，假設敵軍攻擊佳山空軍基地，空軍F-16戰機分頭駛入機堡內，以保存戰力。（圖/簡東源攝）

圖為台灣佳山空軍基地主體工程舉行完工典禮的資料照。（圖/蔡福蔭攝）

另一方面，評論指出，遠洋攻勢反潛是屬於在太平洋上與強敵對抗的需要。在台海戰爭爆發，因應外來干涉時，更是如此。目前美國海軍第七艦隊僅有一艘航母，但美國核動力航母可以搭載一個飛行聯隊，而中國的遼寧艦和正在大連建造的首艘國產航母，都只能攜帶一個團的艦載戰鬥機，在海上對抗能力方面，其實仍有缺陷。但由於對抗地點是在靠近中國的海域，航母編隊主要負擔的任務還是搜尋、跟蹤，並在岸基遠端反艦火力和岸基遠端航空兵的配合下，進行聯合制空、制海作戰。

評論指出，在核衝突背景下，如何避免航行到中國近海區域的俄亥俄級核潛艇突放冷箭，也是一個重要課題

此外，如果台海發生衝突，中國除了準備應對強敵來援外，航母還可以執行的重要任務，就是從臺灣島東側進行作戰。

海灣戰爭期間，美國航母戰鬥群、戰列艦與兩棲攻擊艦隊就在伊拉克海岸線附近巡航，吸引了伊軍大量的兵力。

評論指出，未來台海衝突中，也完全可能出現同樣的情況。目前臺灣軍隊的佈防明顯處於「西重東輕」的狀態，東部地區防禦能力很有限。雖然一艘航母上一個飛行團的兵力看似不足，但卻足以支援營、旅級規模的突襲登陸。傳統上，臺灣東部海岸因為海岸地形問題，一直被認為不適合登陸，加上以中央山脈為屏障的花蓮佳山空軍基地十分堅固，但是在今天的環境下，只要有足夠的空中火力掩護，進行直升機垂直登陸，卻是完全沒有問題的。

(中時電子報)