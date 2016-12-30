科技董娘送愛偏鄉 學生回饋好表現
新北市宏正科技董娘董素卿帶領志工偏鄉送愛，贈古坑國中小電腦、單槍投影機等教學設備，贊助成立螢火蟲班，補助交通費為偏遠學生闢平安回家路，學生以好表現回饋，當選模範生、會考5A、音樂比賽摘冠、拳擊賽揚名全國。
位於汐止區的宏正，董事長陳尚仲秉著永續社會參與、教育關懷的精神，深耕回饋當地近20年，認養校舍修繕、設備購置、清寒補助、藝文活動等，其中急難救助金與清寒獎學金，至今仍是汐止學子最溫暖的後盾。
洪素卿為愛走出汐止，2013年和該公司志工社長嚴永騰以個人名義，慷捐善款讓古坑國中小得以租用交通車接送山區學生上下學，隔年又贊助成立螢火蟲班，除課後輔導外，還有免費溫熱的晚餐。
學生受人點滴、湧泉以報，學業及才藝各方面表現亮眼。校長陳育琳指出，原本課業中等的學生，經2年輔導升學會考5A、姚立文拳擊賽全國第二名、葉于慈當選班模範生、劉芷伶阮咸獨奏全縣第一名，即將代表雲林參加全國賽，技藝競賽獲獎率高達90％。
董素卿等人日昨又送來新年大禮，同步捐贈電腦與單槍投影機，對學生表現讚賞有加，還貼心地送每人小禮物，鼓勵再接再厲。
(中時)
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