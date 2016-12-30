博物館公共化！故宮元旦起開放圖像免費申請
國立故宮博物院繼2016年9月1日於官網open data專區陸續提供文物圖片開放免費下載，為加速全民共享、價值共創，故宮自2017年1月1日起將全面開放72dpi解析度之低階文物圖像供於學術研究與教育推廣等非營利用途免費申請使用。
故宮指出，「博物館公共化」已蔚為世界潮流，目前大英博物館及荷蘭國家博物館等國際知名博物館皆已開放部分圖像非營利用途的免費授權管道。故宮除於9月1日設立open data專區可供免費直接下載圖像外，為加速公共化腳步，將於2017年1月1日起全面開放低階圖像供學術研究及教育推廣之免費申請。
申請人只要進入故宮官網的「博物館行政」→「出版與圖像授權」→「國立故宮博物院圖像授權、出版授權、影音資料授權-申請流程說明」區中，填具申請書及切結書，以電子郵件寄至shchang@npm.gov.tw，或書面送至國立故宮博物院文創行銷處授權科，俟故宮審核通過後即可免費取得授權。故宮表示，相關授權流程已大幅縮短，自提出申請至取得圖像，6個工作日即可完成。
(中時)
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