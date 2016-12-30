科技部強化學術倫理 違者追討補助經費

日前傳出教授論文造假事件，引輿論譁然，科技部今（30）宣布，參考國際間之作法，將就「科研人員自律」、「加強執行機構課責」、「補助機關管理監督」及「跨部會合作」等四面向著手，未來若獲補助資源機構與人員違反學術倫理，將追回補助經費。

科技部表示，日前已邀集教育部、學校代表及相關專家學者召開多次學術倫理專案會議，針對申請與獲得科技部獎補助機構人員，擬訂強化學術倫理四大措施，並將配套修正「科技部補助專題研究計畫作業要點」及「科技部學術倫理案件處理及審議要點」等規定。

其中，科技部強化學術倫理措施分為4大面向，包括科研人員自律、加強執行機構課責、補助機關管理監督及跨部會合作等。

科研人員自律部分，所有獲得科技部補助資源之科研人員應確遵科技部學術倫理相關規範，並由計畫主持人於申請計畫時簽署聲明。官員表示，對於獲得科技部獎補助資源之機構與人員，倘發生違反學術倫理案件，科技部將透過加強追回違反學倫案件補助經費、公開學倫案件處分結果、減扣重大管理疏失之執行機構管理費等方式管理。

科技部表示，未來將增列教育部為科技部學術倫理審議會委員，部會間取得一致性作法，持續檢討相關規定及制度。教育部將避免使用論文發表數量作為校務評鑑、教師升等、續聘及申請研究經費之關鍵性指標；科技部亦就計畫申請、審查、成果評估及獎項選拔等相關措施的精進，引導科研界追求優質學術研究及科研多元價值的實現。

(工商)