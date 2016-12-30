高雄市專業文化機構106年元旦正式掛牌上路。（吳江泉攝）

高雄市專業文化機構106年元旦正式掛牌上路。（吳江泉攝）

全台第一個由地方政府成立之行政法人於106年1月1日正式掛牌營運。歷經中央目的事業主管機關文化部審查同意設立後，105年6月14日高雄市議會三讀通過該法人設置自治條例。即日起歷史博物館及電影館首波改制，美術館則依高雄市議會附帶決議，列入第二階段改制之館所。未來期待能突破經費與人員進用之困境，引進企業管理之精神，為本市文化行政組織樹立一重要里程碑。

高雄市史哲副市長表示，高雄市專業文化機構的改制，是回應民眾及業界對於行政組織運作效率及功能提升之期盼，透過法人化精進並提升藝文館舍的專業度，基於立法行政經濟考量，規劃改制三館為一法人多館所之行政法人，期待未來十年內能逐步增加自籌率，擴大營運規模，改善財政並提升施政效率，強化其營運效能與服務品質，打造屬於南方城市特有的文化魅力。

法人行政組織之經費由市府承諾，並經高雄市議會附帶決議，改制後3年內維持改制前一年原機關原有預算額度，以維持公共服務品質。改制後的行政法人，自籌率從第一年的4.47%，館舍營運來自租金、門票、商品、民間贊助等等自籌收入，預估至第十年可達到14.99%；人事面依照各館專業需求，徵聘專業人士，並尊重現職人員意願，保障其權益；組織面設置董事會為行政法人審議機制，董事會成員由美術界、博物館界、電影界的專家及市府文化、法制、勞工等局處首長組成，由董事長綜理行政協調事務，提供館長專業治理之資源及行政協助。並於105年12月21日法人第二次董事會通過改制後館長任命案，通過由楊仙妃及劉秀英分別擔任歷史博物館及電影館改制後的第一任館長。

針對組織改制後的創新作為，劉秀英館長表示，高雄市電影館歷經多次轉型，在邁向15週年之際，組織變革為行政法人，是國內第一個公法人的電影推廣機構，期許建立電影文化推廣專責機構的典範，未來除了強化多元映演、推廣及短片扶植平台的功能外，也將投入電影投資，並強化贊助勸募。同時，電影館在今年建置了專業的典藏庫房，立館15年來所保存的近7千多件電影本事、珍貴的海報、劇照等等輕文物，會經由新成立的典藏管理組，充分活化運用這些老寶貝，拉近電影文物與市民的距離，未來也將鎖定台灣短片進行數位典藏並建置資料庫。

改制後的高史博將跳脫博物館既有窠臼，從民間商業團體合作展覽、教育推廣活動，以博物館行銷之概念活化該館豐富典藏，法人後的博物館將更貼近在地民眾的日常生活。楊仙妃館長表示，法人改制後，為強化博物館觀眾服務專業，將原推廣組分設為公共服務與文化事業兩部門，未來希望整合公私部門的資源，執行跨業合作之展示教育活動，期許提供市民全新的博物館體驗，讓高史博更專業且多元。

(中時)