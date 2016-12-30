勞基法新制上路 保全要求正常工時保障
高雄市產業總工會今天表示，勞動部砍掉勞工7天的國定假日，卻沒有同時修改保全員的工時準則，惡化保全過勞情形。勞動部則表示，新制上路會再繼續檢討。
高雄市產業總工會今天到勞動部陳情抗議，提出回歸正常工時保障，檢討保全員工時準則、防治保全過勞等訴求。高雄市產業總工會指出，勞動部推動一例一休，但並沒有同時修改保全員的工時準則，造成保全員每月工時仍然是288小時，但每年卻少了7天國定假日。
況且，在勞基法修法期間，一再要求勞動部針對保全員的問題提出配套，但勞基法新制上路，保全員的問題勞動部還是沒有正面回應，一例一休等政策推行的結果，不僅沒有改善保全員的勞動條件，反而更惡化保全過勞情形。
對此，勞動部勞動條件及就業平等司工時科科長李怡萱回應，保全業工時準則在民國104年5月調降為每月正常工時上限240小時，延長工時上限48小時，勞基法新制上路之後，會再針對保全業繼續進行檢討。1051230
(中央社)
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