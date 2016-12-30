越南查獲逾50公斤走私犀牛角

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越南海關等部門昨天在首都河內內排國際機場查獲逾50公斤來自非洲的走私犀牛角，估計黑市價值約200億越盾（約合88萬美元）。

越南媒體今天報導，內排國際機場海關人員昨天經X光檢查，發現1件可疑的托運行李箱，打開後查獲數10塊犀牛角，共逾50公斤。

報導指出，這件行李箱來自非洲，當天從肯亞首都奈洛比托運到河內，行李箱上沒有註明貨主和收貨者，收貨者可能預料警方將繩之以法，不敢出面收貨。

報導說，這批走私犀牛角若蒙混通關，黑市價值估達約200億越盾。目前警方正在擴大調查全案。

越南雖然積極制定與採取打擊黑市非法野生動物製品交易的措施，但是由於接近中國大陸和泰國等動物製品銷售市場，越南仍是犀牛角和象牙等動物製品非法交易的重要轉運站。

越南當局10月中旬至12月初連續破獲7起象牙走私案，共查獲逾6噸重的走私象牙。1051230

(中央社)