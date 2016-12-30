李逸洋拜會 親民黨：年改反對清算鬥爭
親民黨團總召李鴻鈞今天表示，親民黨團支持年金改革，但反對清算鬥爭式的改革。考試院副院長被提名人李逸洋說，年金改革迫在眉睫，但要兼顧退休人員的尊嚴與基本生活保障。
李逸洋上午在總統府代秘書長劉建忻、考試院秘書長李繼玄陪同下，拜會親民黨立法院黨團。
李鴻鈞表示，考試院當前最重要工作之一，就是要把年金改革工作處理好，親民黨團支持年金改革，但反對清算鬥爭式的改革，軍公教人員是整個國家社會運作的骨幹，社會追求公平正義，不應把軍公教當成敵人。
李鴻鈞指出，軍公教也有Ｍ型化現象。年金改革應先清理「頭大身體小」的異常結構，對高階軍公教過多的退休福利進行改革與修正，但對低階人員，則應保障其退休後最起碼的生活所需。未來若李逸洋上任，務必負起責任，把改革工作做好。
李鴻鈞強調，親民黨團在審查會的過程當中，會再就相關議題，跟李逸洋交換意見，瞭解其對於年金改革、如何善盡考試院監督考銓業務之責，以及如何發揮考試院功能的想法，以消弭外界不斷有廢掉考試院的聲音。
李逸洋表示，18%優存利率制度設計有當年的時空背景，不能以今天的標準來否定，但現政府財政已無法再支撐這制度，所以必須進行改革。如獲立法院同意出任副院長，會把親民黨團的意見會帶到考試院，納入考量。1051230
(中央社)
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