醫療升級 竹縣中醫大健康產業園區動土

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中國醫藥大學新竹縣健康產業園區今天舉行動土典禮，新竹縣長邱鏡淳表示，未來將設立癌症、心血管、腦中風、急重症中心等，盼鄉親不用再轉診。

新竹縣政府表示，中醫大未來將設立教學之學校研究中心、生醫工程研發中心、生技研發中心，與499床附屬醫院之癌症中心、心血管中心、腦中風中心、急重症中心。

中醫大董事長蔡長海表示，中國醫藥大學新竹縣健康產業園區第一期的學研中心與醫院將於民國107年底完工營運，預計提供2000個就業機會，並整體健康產業園區進行投資，全數落成可提供4000個就業機會。

邱鏡淳舉出，藉由大學進駐，建置醫學研究中心及國際級醫院，結合科學園區豐沛產業資源，建構學術、醫療、產業及人文兼具之國際化健康產業園區，呼應國家自由經濟示範區「國際健康」政策，並結合資源，延伸老人長期照護等政策，嘉惠全體縣民。

蔡長海也說，園區內將設置學校及其附設（屬）設施，包括醫學教學單位研究中心，與符合區域教學醫院等級之附設醫院；功能包含專業醫學養成教育、實習課程外，教學醫院、教學研究中心及生醫工程、生技產業研發中心等，朝「世界一流的中、西醫學中心」及「全球頂尖的高科技生醫園區」目標邁進。

此外，今動土典禮場外也聚集了反對設置中醫大附設醫院民眾，以舉牌、撒冥紙、丟雞蛋等方式抗議，甚至有成員丟出成捆冥紙，砸中在場採訪記者的頭部，雖未造成嚴重傷害，但亂丟成捆冥紙的做法，相當危險。1051230

(中央社)