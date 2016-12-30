歐鴻鍊：謝志偉沒認清身分 不適任
前外交部長歐鴻鍊今天表示，駐德代表謝志偉是中華民國政府的代表，不是民進黨的代表，謝志偉沒有認清自己的身分，欠缺專業知識和訓練，言行荒腔走板，非常不適任。
謝志偉曾在臉書表示，新竹光復高中的「納粹事件」會發生，其中一個關鍵原因正是因為：「納粹陰魂就/還在台灣」。外交部長李大維日前表示，會告訴謝志偉，是駐外代表，應該要拿捏分際。
國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方上午邀前外交部長歐鴻鍊、前駐海地大使楊承達、中國國民黨籍立法委員江啟臣召開「謝志偉失態失格的政客」記者會。
歐鴻鍊表示，謝志偉沒有認清自己的身分，是中華民國政府的代表，不是民進黨的代表，也不是節目主持人或教授。因為沒有認清身分，言行沒有盡到政府代表該盡的職責，沒能爭取國家利益，而去捍衛民進黨的利益。
他說，謝志偉事件凸顯專業的重要，雖然謝志偉過去曾在德國擔任代表，但專業知識和訓練還是欠缺，「才會有荒腔走板的臉書」，這件事凸顯政治人物真的不適任外交工作，滿腦子都想到政治操作。
歐鴻鍊表示，謝志偉背對駐在國而面對台灣做政治操作，完全失職，違背代表應該做的事；任何政黨政治國家，一定存在政黨競合，但沒有外交官會將國家內政拿到國外搬弄，這是國際笑話。
他說，李大維有提醒要拿捏言行，但謝志偉完全不理會，也許謝志偉認為有民進黨或總統蔡英文當靠山，如果這樣想，外交系統還有紀律嗎？
歐鴻鍊表示，外交必須懂得妥協與談判，心平氣和、據理力爭才能完成使命，不是滿懷怨恨、逞口舌的人能適任。蔡總統應該思考謝志偉是否應該繼續擔任代表。1051230
(中央社)
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