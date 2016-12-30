《春雪後》太夯 竹市地景藝術慘遭遊客踐踏

新竹公園地景藝術《春雪後》太夯，不少遊客為拍照無視禁止標語任意踐踏。（徐養齡翻攝）

新竹公園地景藝術《春雪後》太夯，不少遊客為拍照無視禁止標語任意踐踏。（徐養齡翻攝）

告示牌。（徐養齡翻攝）

新竹公園草皮展出以10萬支白色細竹排成的地景藝術作品《春雪後》，近來成為民眾超夯打卡景點，只是人潮帶來亂象，不少遊客無視「請勿踐踏」標示牌，一腳踏過細竹，讓藝術家為修補疲於奔命，網友痛批「台灣最美風景是人，最煞風景也是人！」

市府今年7月底在後火車站、新竹公園等地標展出15件大型地景藝術作品，其中在玻工館所在的新竹公園，展示藝術家游文富作品《春雪後》，呈現以10萬支刷上白漆的細竹子密布在綠地的壯闊景致，吸引各地遊客湧入參觀。

只是欣賞美景背後，有不少沒公德心的遊客為了拍照，被網友目擊擅自踐踏細竹鑽進竹林間，其中不少是情侶檔或穿學士服來畢業照的大學生，造成細竹東倒西歪，網友痛批「難道看不懂告示牌嗎？」

文化局對此表示，為讓民眾貼近地景藝術裝置，當初未特別設置圍籬，僅設告示牌請民眾勿任意踩踏細竹，但仍有許多遊客長驅直入，藝術家為維護為時1年的展期，不得不頻繁折返修復。

文化局指出，為減少踐踏折損量，已在《春雪後》另闢1條步道，在不破壞藝品整體景觀前提下讓遊客自由拍照。文化局官員坦言，裝置斥資數十萬元，屢次修復的人物力成本難估，但不會對違規民眾開罰，希望民眾發揮公德心，共同保護藝術作品。

(中時)