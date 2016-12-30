三鶯二橋鋼構施工 1月4日起夜間道路封閉改道
橫跨大漢溪、縱貫鐵路及市道114線的新北市「三鶯二橋新建工程」，將於2017年1月4日起至20日止，吊裝鋼構，期間市道114線八德街至館前路間，每晚8時30分至翌日上午7時道路封閉，新北市新工處提醒，施工期間請用路人改走鶯歌館前路堤外防汛道路，並請依改道標誌義交人員指揮。
新工處表示，三鶯二橋新建工程主要從三峽台北大學特定區學府路及大義路口，以穿越橋方式穿越國道3號，往北設置平面道路與柑園街2段相交，新闢河川橋跨越大漢溪、縱貫鐵路及鶯歌市道114線後，利用阿四巷山谷區迴轉道銜接市道114線。預計能分擔市道110線及三鶯大橋之車流，有效紓解三峽鶯歌市區道路之交通擁塞情形。
1月4日至1月20日道路封閉交通管制情形及建議改道路線如下：
一、鶯歌往樹林方向：
車輛行駛鶯歌區中正一路，右轉文化路過東鶯平交道後，左轉館前路銜接八德街至樹林區。
二、樹林往鶯歌方向:
(一)車輛行駛八德街左轉館前路至文化路右轉，過東鶯平交道後左轉銜接中正一路至鶯歌區。
(二)車輛行駛中山路三段往鶯歌方向迴轉八德街外環道陸橋，下橋後右轉館前路至文化路，再右轉過東鶯平交道左轉銜接中正一路至鶯歌區。
(中時)
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