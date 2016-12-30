爆《大學生》逸祥慘被兵變！認「對婚姻太急」
28歲《大學生了沒》班底逸祥去年6月風光向女友白白（白馨儒）求婚，他稱白白是他的初戀，因此決定攜手共度終身，沒想到慘遭女方家人打槍，更批評他沒禮貌、沒擔當，使一樁喜事成為懸案，今年3月逸祥當兵去，今(30日)竟爆出逸祥慘遭白白兵變，兩人約分手半個多月，逸祥也證實此事，並說「對婚姻太急，沒想清楚」。
逸祥去年六月在圓山捷運站，當著百名路人面前向白白高調求婚成功，沒想到兩人婚事第一個就被白白哥哥打槍，更爆逸祥只會躲在白白房間，還表示婚後將住進白白母親買給白白的樓中樓，有次家人聚餐，點紅蟳上桌後，逸祥竟獨自先開動，最後還是白白父母埋單，種種行徑讓白白家人對逸祥不斷扣分。
據《蘋果日報》報導，白白17日在直播中認了和逸祥分手一陣子，求證逸祥，他也坦承兩人月中聊過後，發現彼此不適合，便決定分開，對於求婚成功往事，逸祥自我反省說：「對婚姻太急、衝太快，沒有想清楚」。
(中時電子報)
關鍵字：逸祥
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