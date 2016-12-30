打擊污染 台南2工廠勒令停工

台南環檢警昨天兵分8路稽查有污染疑慮的工廠，共查獲4家違反水污法、空污法及廢清法，依法開罰，其中2家更被勒令停工。

台南市環保局今天表示，2家被勒令停工的工廠，1家是安定區的金屬表面處理廠，未領有合法許可文件，卻將表面處理後的強酸、強鹼廢水貯留在儲槽。另1家是南區的違章噴漆金屬處理廠，將噴漆處理後的廢污水排放到地面水體。這2家違規工廠都違反水污染防治法，最高可罰新台幣2000萬元。

新營區和安南區各1家金屬表面處理廠，因未依許可內容規定操作，違反水污法、廢棄物清理法及空氣污染防制法，最高可罰600萬元。1051230

(中央社)