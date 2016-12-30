南港輪胎前副總涉收回扣 檢方聲押
(中央社記者劉世怡台北30日電) 南港輪胎再爆內鬼案，繼查獲前協理陳啟清收回扣後，南港輪胎經內部清查，發現前副總經理胡文埕疑收取千萬元回扣。台北地檢署昨天收網，經漏夜複訊，今天向法院聲請羈押。
同案被告、胡文埕妻子劉姓女子則以新台幣100萬元交保並限制出境，兩人均被控違反證券交易法的背信罪。
全案緣於南港輪胎公司察覺有異並報案，擔任資材部協理的陳啟清涉嫌利用職務之便，向原料供應商及進口報關行索取回扣款，回扣款達5億4521萬元，錢都匯往陳男在境外公司的OBU帳戶及境內銀行帳戶。陳男遭判刑5年定讞，已發監執行。
據了解，南港輪胎日前內部清查，發現胡文埕，涉嫌從民國99年起，利用負責機器採購業務機會，夥同妻子向廠商收取千萬元回扣，廠商取得訂單後，再提高報價，南港輪胎因發現機器價格偏高，懷疑有內鬼，報案處理。1051230
(中央社)
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