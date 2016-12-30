反鍾萬學穆斯林領袖 被指控褻瀆基督教

我要評比

「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）主席哈比比利奇主導穆斯林上街抗議雅加達省長鍾萬學褻瀆可蘭經。不過，近日有學生向警方舉報他發表褻瀆基督教的言論。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）近日報導，「印尼天主教學生協會」（PMKRI）和「學生和平研究所」（SPI）向警方舉報哈比比利奇（Habib Rizieq）在講道時，發表了褻瀆基督教的言論。

哈比比利奇當時的言論被拍成影片，之後被上傳到社群媒介推特（Twitter）和Instagram。

影片中，哈比比利奇說，「如果神要生育，誰會負責接生呢？」

「印尼天主教學生協會」會長安杰里尤斯（Angelius Wake Kako）表示，他在聽到哈比比利奇這番言論後，感覺受到侮辱和傷害。

他說，所有印尼人應該尊重印尼多元化社會，不應該插手其他宗教。只有基督徒才懂得基督教信仰。任何不知道基督教的人，最好是閉嘴。

雅加達警局表示，警方會向一些證人取證，包括資訊技術專家、犯罪專家、宗教專家和其他人。警方在取證後，再決定是否要控告哈比比利奇。

值得注意的是，哈比比利奇是日前幾波反鍾萬學示威的領導者，他多次公開表示，穆斯林無法接受鍾萬學侮辱可蘭經。

哈比比利奇被指觸犯刑法第156a，即褻瀆罪，若判罪確定，他將面臨最高5年有期徒刑。1051230

(中央社)