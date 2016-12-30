試院人事同意權 綠：106年1月13日投票

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民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，106年1月3日將提案召開臨時會，5日下午召開臨時會第一次院會，13日行使考試院副院長人事同意權。

立法院院會下午進行105年國營事業單位預算表決，柯建銘與中國國民黨團總召廖國棟兩人溝通廢棄物清理法部分條文修正草案與臨時會議程溝通，但廖國棟不鬆口，雙方繼續溝通。

柯建銘表示，106年1月3日提案召開臨時會，4日朝野黨團協商臨時會事宜，5日上午談話會、中午程序委員會、下午臨時會第一次院會，6日總預算原則性協商，9日考試院副院長人事同意權公聽會，10日同意權全院委員會，13日行使考試院副院長人事同意權。

柯建銘說，臨時會主要處理106年度中央政府總預算案、行使考試院副院長人事同意權；民生法案部分，電業法草案、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案、長期照顧服務法草案。1051230

(中央社)